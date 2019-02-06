Американские сенаторы одобрили санкции против Сирии, России и Ирана

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Согласно документу, ограничения будут введены за военную помощь сирийской президенту Башару Асаду и за сотрудничество с его правительством в сфере поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вопросы введения новых санкций ЕС против РФ и помощи Приазовью обсудят 18 февраля на заседании Совета Европы, - МИД Украины

Кроме санкций, законопроект о "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" включает поправку, предостерегающую от поспешного вывода войск США из Сирии и Афганистана. Сенаторы также поддержали продолжение военного сотрудничества с Иорданией и оказание военной помощи Израилю на сумму более трех миллиардов долларов. Кроме этого, в законопроекте предусмотрены санкции за экономический бойкот Израиля.

Законопроект внес республиканец Митч Макконнелл. Документ поддержали 77 сенаторов, 23 выступили против. Теперь его должен утвердить Палата представителей, которую контролируют демократы.

Также на Цензор.НЕТ: Евросоюз должен ввести новые санкции против РФ за отказ освободить украинских моряков, - глава МИД Дании Самуэльсен

Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. Ограничения, в первую очередь, могут коснуться компаний, которые занимаются проектами по восстановлению Сирии. США также намерены отказаться от предоставления средств на восстановление районов, в которых находятся иранские и российские войска.