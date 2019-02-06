Посольство Украины во Франции призвало агентство AFP исправить карту, где Крым обозначен российским

Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Несмотря на многочисленные разъяснения и однозначную четкую позицию международного сообщества, некоторые французские СМИ продолжают допускать ошибки в обозначении на картах незаконно аннексированной Россией территории АР Крым. В связи с появлением 4 февраля в Twitter агентства AFP карты с некорректным изображением Крыма посольство обратилось к руководству агентства с требованием принять необходимые меры для исправления ситуации и неповторения подобных случаев в будущем", – говорится в сообщении.

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В посольстве отметили, что ожидают на "адекватный ответ".

4 февраля на странице "AFP news agency" в Twitter появилась карта "Кто должен возглавить Венесуэлу?". На ней синим цветом обозначены страны, которые признали временным руководителем государства председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо, красным цветом – сторонники действующего президента Николаса Мадуро, белым – страны, которые придерживаются нейтралитета. На карте AFP Крым обозначен одним цветом с соседней Россией (красным). В то же время материковая Украина – белым.

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