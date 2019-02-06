Чиновник одесской таможни задержан за получение 600 долл. за растаможку 2 автомобилей, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник наладил схему получения взяток за беспрепятственное таможенное оформление автомобилей на иностранном регистрации в режиме так называемого "временного ввоза". Стоимость "услуг" злоумышленника стартовала от 300 долларов за каждое транспортное средство.

Правоохранители задержали чиновника на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 600 долларов за растаможку двух автомобилей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Сотрудник таможни в Одесской области разоблачен на систематических взятках от водителей авто на иностранной регистрации, - СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении таможеннику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Также смотрите: Офицер полиции задержан в Одессе при получении 500 долл. взятки за закрытие уголовного дела. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и возможной причастности других должностных лиц таможенного органа к противоправной деятельности.