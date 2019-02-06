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06.02.19 17:22

ВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дезориентацию, - The Times

Военно-морской флот России снабдят оружием, которое сможет слепить врагов, а также вызывать у них галлюцинации и тошноту.

ВМФ РФ начнет применять лучи, вызывающие у врагов галлюцинации, тошноту и дезориентацию, - The Times

Об этом пишет The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Установка "5P-42 Филин" была разработана в Санкт-Петербургском институте человеческого мозга. Она предназначена для ослепления и дезориентации врагов с помощью быстрых импульсов высокоинтенсивных световых лучей.

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"Филин" выпускается государственной компанией "Росэлектроника" и уже установлен на фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков". Ожидается, что прибором снабдят два других фрегата, которые сейчас на этапе строительства.

Издание отмечает, что установка относится к классу нелетального оружия и может применяться ночью и в сумерках на расстоянии до двух километров.

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