Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 11 из 24 областей, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"За отчетную неделю зарегистрировано два летальных исхода от гриппа, подтвержденных лабораторно; с начала эпидемического сезона – 30, в том числе четверо детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа", – сказано в сообщении.

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По данным Минздрава, в период с 28 января по 3 февраля в Украине гриппом и ОРВИ заболели более 212 500 человек, более половины из этого числа – дети до 17 лет.

Грипп – это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт. Любой в любом возрасте может заболеть гриппом.

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Среди симптомов гриппа – высокая температура, которая держится минимум пять дней, лихорадка, головная боль; ломота в мышцах и суставах; общая слабость, потеря аппетита, возможно, тошнота кашель, который может длиться более двух недель; насморк.