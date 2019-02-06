Суд отказался обязать ЦИК зарегистрировать Симоненко кандидатом на выборах президента

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

П.Симоненко и Компартия Украины требовали признать противоправным и отменить постановление ЦИК от 2 февраля об отказе в регистрации П.Симоненко кандидатом на выборах президента от КПУ.

Они просили суд обязать ЦИК повторно рассмотреть документы П.Симоненко и зарегистрировать его кандидатом на выборах президента.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 2 февраля ЦИК отказал политику в регистрации кандидатом на выборах 31 марта, поскольку П.Симоненко был выдвинут от партии, устав, наименование и символика которой не соответствуют требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Коммунистическая партия Украины считает данное решение политически мотивированным и антиконституционным.

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