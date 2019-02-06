На Закарпатье налоговики изъяли 21 тыс. пачек контрафактных сигарет, предназначенных для контрабанды в Румынию. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операций "Акциз-2019" и "Рубеж" на таможенном посту "Неветленфолу" в зоне таможенного контроля в направлении "Выезд из Украины" проведен усиленный осмотр грузового автомобиля DAF под управлением гражданина Украины, который согласно товаросопроводительным документам осуществлял перевозку груза "полиамидная искусственная оболочка для колбасных продуктов".

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По результатам проведенного осмотра указанного транспортного средства изъято более 21 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины, скрытых от таможенного контроля, и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью 1,1 млн грн.

По данному факту в ЕРДР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч.1 ст. 204 УК Украины.

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Проводятся следственные действия.