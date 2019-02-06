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06.02.19 17:58

"Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что украинский президент Петр Порошенко "осатанел", так как "в здравом уме так врать" про то, что Россия виновата в бедности Украины, "не получится".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе идет прекращение связей с Россией.

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", — добавила Захарова

По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

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Порошенко осатанел, - спикер МИД РФ Захарова 01

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