"Порошенко осатанел", - спикер МИД РФ Захарова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Она подчеркнула, что правительство Украины регулярно отчитывается о том, что по их инициативе идет прекращение связей с Россией.

"Порошенко каждый день делает что-нибудь эдакое, чтобы уничтожить все экономические связи между Украиной и Россией", — добавила Захарова

По мнению Захаровой, "Порошенко лично руководил уничтожением российско-украинских хозяйственных связей". Она напомнила, что Киев в одностороннем порядке прекратил четыре приказа, в том числе сотрудничество с Россией в сфере ВТС и остановил программу экономического сотрудничества двух стран на 2011-2020 годы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы научились снимать "лапшу" российской пропаганды со своих ушей, - Порошенко уверен, что народ сделает ответственный выбор 31 марта