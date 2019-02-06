Беларусь прокладывает к границам с Украиной военные дороги, - "Хартия'97"

Об этом пишет белорусский сайт "Хартия'97", сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно официальной версии, строительство дорог на территории Ольманских болот должно упростить вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.

В то же время, как cообщил Сharter97.org на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон "Полесский".

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Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.

В течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.

Подъездные пути были созданы к пограничной заставе "Ольманы", граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам "Мутвица", "Хиничев", пропускному пункту "Селище", граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитнянского района Ровенской области Украины.

В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится столица Украины – Киев, подчеркнул источник.

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В свою очередь белорусские экологи опасаются, что масштабная стройка нанесет большой вред уникальной экосистеме Ольманских болот, отмечает "Хартия-97".

Общая протяженность границы Беларуси с Украиной составляет 1084 км. 24 сентября 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить число пограничников на границе с Украиной.