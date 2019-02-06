Это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению детей, - Луценко о судебном иске против Гриценко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Луценко напомнил, что ГПУ уже несколько лет ведет дело о развале ВСУ, что привело к их небоеспособности в 2014 году. В его рамках объявлено подозрение в преступной халатности и госизмене трем экс-министрам обороны: Ежелю, Лебедеву и Саламатину.

Луценко сообщил, что ГПУ изучает каждый случай с 1991 года, при этом публично обнародовал только три фамилии фигурантов - уже упомянутых трех экс-министров.

"Но интересно, когда не только на ворах, но и на других бывших министрах шапка горит. Конечно, это жалкое зрелище, когда человек прибегает к поношению по поводу детей. А когда это не проходит, называет жен политиков политическими существами. Это очень ярко свидетельствует о его мере соответствия высокому офицерскому званию", - подчеркнул Генпрокурор.

Также Луценко сообщил, что по поводу расследования хищения имущества существует срок давности - 10 лет. Он выразил мнению, что его нужно увеличить.

"Я возмущен его заявлением, но считаю невозможным в ходе избирательного процесса подавать против него иск. Но моя жена, а возможно и сын, считают, что их репутации был нанесен ущерб. Считаю, что подача иска моей женой о защите чести и достоинства было правильным. Сумма в 2,5 млн грн, которые она может взыскать за очевидно лживое заявление, что мы якобы прятали своего сына от фронта, вся пойдет на нужды армии", - подчеркнул Генпрокурор.

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Напомним, ранее Генпрокурор Юрий Луценко пообещал провести проверку действий бывших министров внутренних дел Украины с 1991 по 2014 год. Цель проверки – определить, кто из них стал "генератором уничтожения военного потенциала" украинской армии.

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В 2005-2007 гг. году пост министра обороны занимал Анатолий Гриценко, в 2007-2009 гг. - Юрий Ехануров, в 2010 -2012 гг министром обороны был Михаил Ежель, в 2012 - Дмитрий Саламатин, а в 2012-2014 гг. Павел Лебедев.

Ранее в интервью Дмитрию Гордону, размещенном на канале журналиста в Youtube 29 января, А.Гриценко говорил, что не прятал своего сына Алексея Гриценко от службы в зоне АТО в 2014 году, как это сделали "Порошенко, или Луценко, или Пашинский, или Турчинов".

Генпрокурор Ю.Луценко отреагировал на слова А.Гриценко, заявив, что дает ему сутки на извинения.

30 января А.Гриценко принес свои извинения сыну генпрокурора, но заявил, что не намерен извиняться перед самим Ю.Луценко.

В свою очередь супруга генпрокурора, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко заявила:"От имени всех матерей наших защитников Родины подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии".