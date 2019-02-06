Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.19 18:49

Налоговики добились от киевского коммунального предприятия возмещения государству 4,3 млн грн нанесенного ущерба

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в г. Киеве обеспечили возмещение в бюджет 4,3 млн грн нанесенного ущерба.

милиция,налоговая

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства под процессуальным руководством прокуратуры города было установлено, что руководитель одного из столичных коммунальных предприятий умышленно скрыл от налогообложения суммы непогашенной задолженности предприятия перед другими субъектами хозяйствования, по которым истек срок исковой давности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики добились от столичного предприятия возмещения государству 5,9 млн грн неуплаченной арендной платы за землю

Учитывая, что нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме, судом будет решаться вопрос об освобождении виновника от уголовной ответственности.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100