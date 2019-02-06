Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.19 20:16

Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины поймали на взятке заместителя начальника отдела главного управления Госгеокадастра одного из районов Киевской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя частного предпринимателя 10,5 тысяч долларов за подготовку и утверждение заключения государственной экспертизы землеустроительной документации. За эту сумму он также обещал оформить заключение о согласовании проекта землеустройства и присвоении кадастровых номеров земельному участку для ведения рыбного хозяйства.

Смотрите: Чиновник Госгеокадастра задержан во Львове за вымогание с участника АТО 32,5 тыс. долл. взятки за выделение земельного участка

Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки - 5 тысяч долларов. Во время получения второй части взятки - 5,5 тысяч долларов, чиновника задержали в одном из райцентров Киевской области.

Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ 02

Смотрите также: Чиновник Госгеокадастра попался при требовании $31 тысячи взятки в Днепре, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстрания от занимаемой должности.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100