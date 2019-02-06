Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
06.02.19 20:46

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области совместно с работниками спецподразделения налоговой милиции ГФС Украины, которое включено в состав Объединенных сил, пресекли незаконную деятельность АЗС.

гфс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, был установлен факт хранения и реализации дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов через АЗС, расположенную на территории области.

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 01

Смотрите: Незаконная АЗС и склад горючего ликвидированы в Сумах. ФОТОрепортаж

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 02

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 18 тонн дизельного топлива и оборудование для его реализации общей ориентировочной стоимостью почти 1,2 млн грн.

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 03

Также смотрите: Налоговики ликвидировали на Херсонщине сеть нелегальных АЗС и АГЗС, торговавших топливом неизвестного происхождения. ФОТО

Нелегальная АЗС ликвидирована налоговиками на Луганщине 04

По данному факту в отношении правонарушителя составлено протокол по ч. 1 ст. 164 КУоАП.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100