С начала года на Донетчине задержаны 20 наемников РФ, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Большинство боевиков несли службу на блокпостах террористов, проверяли транспорт и граждан.

Так, в 2014 году на службу в бандформирования заступил 18-летний житель Дружковки. В качестве оплаты парень получал продуктовый набор и сигареты, в обязанности входили проверка документов граждан, багажа и наличие у лиц оружия и боеприпасов. Уже через 2 недели мужчина покинул ряды НЗФ.

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По совету приятеля 44-летний житель Авдеевки вступил в "армию ДНР", услышав, что там "неплохо платят". Уже через несколько дней мужчина разочаровался в пропаганде "русского мира", сдал оружие и покинул "военную часть". Долгое время вел скрытый образ жизни, а в 2016 году устроился на работу на одно из предприятий прифронтового города.

48-летний житель той же Авдеевки остался в рядах боевиков, попав в плен. В обязанности наемника входило поддержание порядка на территории расположения воинской части, а также сопровождение и контроль над пленными во время укрепления блокпостов.

На КПВВ Марьинка полицейские совместно с контрразведчиками СБУ задержали 19-летнего боевика, который служил в "Молодой гвардии ДНР". Юноша три года работал на боевиков и с оружием в руках нес службу на контрольно-пропускном пункте.

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Относительно каждого сейчас открыты уголовные производства по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи - от 3 до 8 лет лишения свободы.