Литва бесплатно передала Украине боеприпасы для стрелкового оружия на 255 тысяч евро

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которое больше не используется Вооруженными силами Литвы.

"Передача активов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины в укреплении ее обороноспособности и обеспечении независимости, суверенитета и территориальной целостности ее государства", - сказал министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

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Отмечается, что Литва оказывает Украине поддержку с начала российской агрессии в 2014 году. Это решение поддерживают литовцы — согласно опросу населения, проведенному в конце прошлого года, 64% респондентов высоко ценят оказание литовской военной поддержки Украине.

"Вместе с союзниками Литва помогает Украине реформировать и обучать вооруженные силы. Оказывая военную поддержку Украине, Литва соблюдает все международные соглашения и конвенции", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

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