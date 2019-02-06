Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Прокурорами военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными работниками УЗЭ в Донецкой области и следователями СУ ГУНП в Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументировано получение заместителем городского головы. Украинска и должностными лицами городского совета Украинска неправомерной выгоды в размере 6000 грн. за организацию рассмотрения и положительное решение обращения физического лица-предприятия по размещению временного сооружения на территории города.
Получив денежные средства, чиновники разделили их между собой, после чего были задержаны.
В настоящее время проводятся обыски в служебных помещениях Украинского городского совета, в ходе которых уже найдено часть предмета неправомерной выгоды в сумме 4800 гривен, а также изымается служебная документация по рассмотрению обращения предпринимателя, после чего чиновники будут задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины".