Группа чиновников-взяточников задержана на Донбассе военной прокуратурой, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Прокурорами военной прокуратуры Объединенных сил совместно с оперативными работниками УЗЭ в Донецкой области и следователями СУ ГУНП в Донецкой области в ходе досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины задокументировано получение заместителем городского головы. Украинска и должностными лицами городского совета Украинска неправомерной выгоды в размере 6000 грн. за организацию рассмотрения и положительное решение обращения физического лица-предприятия по размещению временного сооружения на территории города.

Получив денежные средства, чиновники разделили их между собой, после чего были задержаны.

В настоящее время проводятся обыски в служебных помещениях Украинского городского совета, в ходе которых уже найдено часть предмета неправомерной выгоды в сумме 4800 гривен, а также изымается служебная документация по рассмотрению обращения предпринимателя, после чего чиновники будут задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины".

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