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06.02.19 23:04

Суд будет изучать отдельные материалы в деле депутата Киевсовет Крымчака, подозреваемого в земельных махинациях, в закрытом режиме, - САП

6 февраля 2019 в Шевченковском районном суде Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по существу в уголовном производстве в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата.

арест,крымчак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "В ходе заседания суд исследовал второй том материалов письменных доказательств стороны обвинения.

Кроме того, во время заседания стороной защиты заявлено ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом режиме.

Прокурор САП возражал против удовлетворения указанного ходатайства, настаивая на открытом судебном разбирательстве.

Однако суд удовлетворил ходатайство защиты частично и принял исследовать материалы НСРД и личную переписку в закрытом режиме, если они содержат сведения о личной жизни обвиняемого.

В то же время сторона обвинения считает, что эти материалы сведений о личной жизни не содержат, зато есть доказательствами совершения уголовного преступления.

Следующее заседание назначено на 8:30 ч. 14 февраля 2019

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