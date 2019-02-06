Суд будет изучать отдельные материалы в деле депутата Киевсовет Крымчака, подозреваемого в земельных махинациях, в закрытом режиме, - САП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба САП.

В сообщении отмечается: "В ходе заседания суд исследовал второй том материалов письменных доказательств стороны обвинения.

Кроме того, во время заседания стороной защиты заявлено ходатайство о проведении судебных заседаний в закрытом режиме.

Прокурор САП возражал против удовлетворения указанного ходатайства, настаивая на открытом судебном разбирательстве.

Однако суд удовлетворил ходатайство защиты частично и принял исследовать материалы НСРД и личную переписку в закрытом режиме, если они содержат сведения о личной жизни обвиняемого.

В то же время сторона обвинения считает, что эти материалы сведений о личной жизни не содержат, зато есть доказательствами совершения уголовного преступления.

Следующее заседание назначено на 8:30 ч. 14 февраля 2019

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