Российских детей в школе и суворовском училище Ульяновска неоднократно кормили продуктами с червями

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Газета ру.

В гимназии №33 города Ульяновска запущена проверка по факту поставки некачественного питания: поводом для нее послужили сообщения о том, что ученикам школы подали на обед вафли, в которых были черви. Об этом сообщает городская администрация.

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Информация об инциденте появилась в соцсетях накануне: ученики гимназии рассказали, что во время обеда в тарелках с вафлями обнаружили мучных червей. После того, как фото появилось в инстаграме — в одном из аккаунтов, посвященных жизни города, — под снимком посыпались сообщения. Часть комментаторов выражали надежду, что фото фальшивое, однако родители детей, обучающихся в гимназии, спешили разубедить скептиков.

"У моей знакомой на работе дочка позвонила из 33 школы и сказала, что вафли были с червями, и компот! Мы просто в ужасе!

Завтра идут к директору и пишут заявление коллективное! Дорогие родители, присоединяйтесь, не оставляйте это безнаказанным!!! Я до сих пор в себя прийти не могу! Первоклашки все вафли съели!" — написала пользовательница с ником sazanovaolesia. Еще несколько человек сообщили, что такие же черви попадались им в купленных ранее конфетах, орехах и сухофруктах.

То, что ученики гимназии получили на обед вафли, кишащие мучными червями, "Интерфаксу" подтвердили в пресс-службе администрации Ульяновска. "Да, был такой факт поставки некачественной продукции. Продукция была незамедлительно изъята", — сообщил собеседник агентства.

Администрация Ульяновска обратилась в прокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой проверить этот инцидент. Сейчас группа внутреннего контроля предприятия ООО "Альтернатива", поставляющего питание в гимназию, привлечена к дисциплинарной ответственности. Заведующая производством компании уволена.

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Напомним, это не первый скандал подобного рода в Ульяновске за последнюю неделю. В воскресенье, 3 февраля, у 26 учащихся Суворовского училища в том же Ульяновске был выявлен эхиноккоз — гельминтное заболевание, вызываемое ленточными червями рода Echinococcus. По данным министерства здравоохранения региона, эхинококкоз подтвердился у 25 курсантов, у одного диагноз снят. "Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего", — рассказал министр здравоохранения региона Сергей Панченко.

Заразиться эхиноккокозом можно, если личинки паразита попадут в организм из продуктов питания или воды, а также в случае прямого контакта с животными, переносящими ленточных червей.