В результате ДТП на Буковине с участием рейсового микроавтобуса погибла женщина, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило в полицию в 18:22. В селе Ридкивци, Новоселицкого района произошло столкновение двух микроавтобусов - частного Mercedes-Benz Sprinter и пассажирского "Черновцы-Топоривци" (Mercedes-Benz Vario).

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В результате аварии погибла 55-летняя женщина-водитель Mercedes-Benz Sprinter, в больницу доставлена ее 8-летняя пассажирка. Решается вопрос о госпитализации других участников ДТП.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства ДТП и личности пострадавших.

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