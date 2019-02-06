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06.02.19 23:47

Под руководством Аласании НОТУ внедряла неправильно понятый принцип "отстранения от власти", вплоть до полной деполитизации новостей, - протокол заседания Набсовета

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) опубликовал протокол заседания, на котором отстранил Зураба Аласанию с должности председателя правления.

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Согласно документу, на заседании присутствовали 14 членов Набсовета, отсутствовали двое, информирует Цензор.НЕТ. Шестым и последним пунктом значится "О досрочном прекращении контракта с председателем правления ОАО "НОТУ" Аласанией З.Г.". За проголосовали девять человек, против - трое.

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Проект решения, предложенный Вячеславом Козаком, причинами разрыва договора указывает "совершение председателем правления действий, несовместимых с миссией, целью, принципами и задачами Телерадиокомпании, указанными в уставе". Там указывается, что

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Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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