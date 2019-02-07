Враг за сутки 11 раз обстрелял позиции ОС: потерь среди украинских воинов нет, уничтожены один наемник и "Урал" террористов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.
Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций украинских защитников велись:
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Лебединское;
- из гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь;
- из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Пески.
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе поселка Водяное.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских сил:
- дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Крымское;
- из автоматических гранатометов - в районе Хутора Вольный;
- из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе поселка Пивденне;
- дважды из 82-мм минометов - в районе населенного пункта Жованка.
- из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Станице Луганской.
"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - сказано в сообщении.
Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.
По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов были уничтожены и один получил ранения. Также был уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "Урал".
"Украинские защитники продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ООС.