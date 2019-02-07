В США возобновили расследование связей Трампа с Россией

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время", в заявлении, которое опубликовано на сайте комитета, говорится, что будет проведено "тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".

Также администрацию Трампа хотят проверить на предмет коррупции.

Комитет собирается изучить также связи Дональда Трампа с руководством Саудовской Аравии.

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В феврале 2018 года Трамп заблокировал публикацию досье членов Конгресса от Демократической партии о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Как заявил советник Белого дома Дон МакГан, некоторые части досье "содержат секретную и особенно чувствительную информацию", которая представляет потенциальную угрозу национальной безопасности США.

Демократы подготовили свое досье в качестве ответа на доклад республиканцев, в котором говорится о превышении полномочий сотрудниками ФБР при расследовании возможного вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Доклад республиканцев свидетельствует, что ФБР в ходе президентской предвыборной кампании в 2016 году вело слежку за членом избирательного штаба Трампа Картером Пейджем, собирая информацию в пользу кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Трамп поддержал публикацию доклада, тогда как демократы заявили, что документ направлен на дискредитацию расследования возможного вмешательства России в американские выборы.