Новый Закон "О валюте и валютных операциях" вступил в силу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как следует из текста Закона, в рамках новых правил банки смогут проводить валютные операции без дополнительных лицензий, бизнес - получать кредиты у нерезидентов без их регистрации, а граждане - инвестировать средства за границу без индивидуальных лицензий НБУ.

Также Закон отменяет установленный для бизнеса максимальный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам в пределах 180 дней и санкции за нарушения в виде штрафа в размере 100% суммы операции и запрета на проведение внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, новый Закон отменяет валютный контроль мелких расчетов, оставляя только действующий финансовый мониторинг операций в сумме со 150 тыс. грн.

Согласно закону, регуляторы финансового рынка, включая Национальный банк, Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацкомиссию по регулированию рынков финансовых услуг, должны привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим новым законом и обнародовать их не позднее чем за 30 календарных дней до дня вступления Закона в силу.

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В то же время, вступление Закона в силу не означает автоматическую отмену существующих на рынке ограничений НБУ.

"Нормативно-правовые акты Национального банка Украины, принятые в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, которыми вводятся меры защиты, определенные частью первой статьи 12 настоящего Закона, и которые вступают в силу одновременно с введением в действие Закона, действуют до признания их Национальным банком Украины утратившими силу", - говорится в документе.

Как сообщалось, Верховная Рада 21 июня приняла в целом Закон "О валюте и валютных операциях", который заменит устаревший декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля" 1993 года и предполагает принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".

Президент Украины Петр Порошенко подписал принятый закон 4 июля.