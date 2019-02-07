Порошенко встретился с епископами Украинской православной церкви в США. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента.

Глава государства выразил слова благодарности американцам украинского происхождения за духовную и моральную поддержку процесса предоставления автокефалии Православной Церкви Украины и лично поблагодарил Митрополита Антония и Архиепископа Даниила за их поддержку и помощь в процессе создания независимой православной украинской церкви. Глава государства также поблагодарил Вселенского Патриарха за его усилия в предоставлении Томоса для Украины.

"Жизнь продемонстрировала, что это решение требовало веры в Господа нашего, большой любви к Украине и украинскому народу, которую продемонстрировал Его Святейшество. И мы можем сказать о том, что это требовало и высокого мужества и смелости, которую многие в России просто не ожидали", - сказал Президент.

В свою очередь Митрополит Иерапольский Антоний отметил определяющую роль Президента Украины Петра Порошенко в получении независимости Украинской православной церкви.

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"Весь этот процесс был проведен Святым Духом. Мы верили, но не ожидали, что это так скоро произойдет. Но Слава Богу, что Вы стояли и брали первенство в этом процессе с апреля прошлого года с визита в Константинополь", - сказал Митрополит Антоний и поблагодарил Петра Порошенко за его большую работу.

"Это невероятное и важнейшее событие в истории украинской нации. Казалось, что это было невозможно. Вы говорили как величественный лидер нации и вошли в историю человечества, как человек, который принес Украине Томос. Мы ждали такое лидерство очень много лет, гораздо больше чем Вы", - добавил Митрополит Антоний, говоря о роли Президента в получении независимости Украинской православной церкви.

Митрополит Иерапольский Антоний отметил важность сохранения стабильности в Украине.



Фото: пресс-служба Президента

"Мы только в начале очень сложного процесса. И если люди смогут идти за Вами, за Вашими взглядами и Вашим терпением, они пройдут этот сложный процесс", - сказал священнослужитель.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

После облачения в эти церковные символы интронизация является совершенной и митрополит Епифаний стал полноценным предстоятелем поместной Православной церкви Украины.