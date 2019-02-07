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07.02.19 10:14

Проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под вопросом: USAID приостановила действие гранта, бюджет не принят, - Аласания

После увольнения Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания организация USAID, которая спонсировала "Общественное", приостановила действие гранта.

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Об этом Аласания сказал в интервью Dеutsche Welle, передает Цензор.НЕТ.

"Изо всех сил стараемся делать текущую работу так же. Но так, уже где-то неделю, максимум десять дней, и все начнет падать. Например, дебаты. Сейчас организация, которая это спонсирует - речь идет о гранте от USAID, - просто приостановила действие гранта. Потому что они понимают, что они рискуют", - отметил он.

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Аласания добавил, что времени осталось очень мало и "проведение президентских дебатов на "Общественном" оказалось под огромным вопросом".

"Я уже не говорю о финотчете, который они не приняли. А без этого не может двигаться бюджет. Он не принят, и я не знаю, как работать дальше", - резюмировал Аласания.

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласания с должности председателя правления Общественного вещания.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

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