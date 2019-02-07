Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта каждый день кричат в телевизоре про Украину, не про Путина и Медведева, не про пенсии и зарплаты наших граждан, - Макаревич

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал известный российский музыкант Андрей Макаревич, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре с лишним года наши генералы идеологического фронта кричат в телевизоре про Украину. Каждый день - вернее, каждое утро, день, вечер и ночь. Возмущаются, негодуют, язвят, иронизируют, даже (ух ты!) - сочувствуют. Не про Путина и Медведева, не про Рогозина и Шойгу, не про пенсии и зарплаты наших граждан, не про новые удивительные инициативы нашей Думы - вы что, с ума сошли? Про Украину и Порошенко. Ну, ещё немного про Трампа - в связи с Украиной, разумеется. Четыре с лишним года каждый день - это ж ни у кого фантазии не хватит. Но нашим - хватает. А тут ещё украинские выборы на носу - телепраздник правды и добра только начинается! Воистину - если бы не было Украины, её надо было бы придумать", - заявил Макаревич.

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