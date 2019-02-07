Против меня подняли очередную искусственную волну, - исполнительный директор Общественного Лиев об обвинении в сепаратизме

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Лиева, в соцсетях сейчас распространяют "смонтированное из кусочков манипулятивное видео", где он говорит о том, что крымчане являются "ментально русскими людьми" и о необходимости провести в Крыму так называемый референдум.

Отметим, что это видео разместил 17 сентября прошлого года блогер Мстислав Соболев в Facebook. Блогер обвинил Лиева в сепаратистских взглядах и нашел в этом причину, почему на Общественном в свое время карта Украины появилась без Крыма, не показали крестный ход украинской церкви и не хотели включать в программу военный парад, но якобы были вынуждены это сделать в последний момент.

""Общественным" телеканалом, функцией которого является информационная работа против российской агрессивной пропаганды, руководит чиновник, который признал #КримНаш и заявляет, что он - "русский"", - написал тогда Соболев.

Лиев объясняет, что данное видео было смонтировано из интервью "Громадського" телевидения, которое он давал в последние дни февраля в Симферополе.

"На тот момент правительство Крыма уже был отправлено в отставку, а Аксенов стал премьер-министром (чуть позже эти решения так называемой Верховной Рады АРК украинский суд признал незаконными). Мне предложили остаться работать в "правительстве аксенова", но я не написал соответствующее заявления и согласия не давал, поэтому в те дни я был уже не министром, но еще оставался исполняющим обязанности министра курортов и туризма Автономной Республики Крым", - объяснил Лиев.

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Он также уточняет, что именно в эти дни еще действующая Верховная Рада Крыма инициировала референдум о расширении экономических полномочий Крыма в составе Украины.

"В официальных комментариях и разъяснениях к этой инициативе речь шла только об увеличении полномочий в теме использования собранных налогов и полномочий в управлении имуществом, что на территории автономии. О выходе Крыма из состава Украины вообще не шла речь. На видео я объясняю, каких именно полномочий не хватает для развития курортной сферы Крыма. На тот момент не было никакого разговора об аннексии", - отмечает Лиев.

По его словам, за неделю Верховная Рада Крыма изменила свою риторику и суть референдума изменилась.

"Тогда и появился пункт о присоединении к России, а также объявили о переходе на российское время. Я узнал об этом из новостей и в тот же день сложил с себя полномочия и.о. министра, провел итоговую пресс-конференцию и уехал из Симферополя в Киев", - убеждает бывший министр.

Он также отмечает, что в то время "очень интенсивно общался с основными действующими политическими фигурами Украины именно на тему остановки действий РФ в Крыму".

"Я также осуществлял конкретные действия, чтобы остановить те процессы, о чем хорошо известно нашим правоохранительным структурам. Известно об этом и предателям в Крыму, потому что именно за такие действия на внеочередном заседании так называемого президиума верховного совета АРК меня были внесены в список персон нон грата и запрещен въезд в Крым", - сообщает Лиев.

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Исполнительный директор Общественного также рассказывает, что возглавлял рабочую группу при Министерстве аграрной политики, которая занималась возвращением государственного имущества, находящегося на оккупированной территории.

"Нам удалось задержать и вернуть десятки транспортных средств, с нашей помощью были объявлены в розыск руководители государственных предприятий, которые подняли российский триколор, и которые в то время свободно путешествовали Украину и даже Европу. Нам удалось вернуть бренды "Новый мир" и "Массандра", спасти их от регистрации по России", - отмечает он.

Лиев также отмечает, что прошел неоднократные спецпроверки и проверки в связи с доступом к государственной тайне.

"По этому поводу есть официальные выводы, которые разочаровали авторов заказных волн информационных атак против меня", - пишет Лиев.

Исполнительный директор Общественного подчеркнул, что ему сейчас "больно и противно" все это разъяснять.

"Но не все люди защищены от информационных манипуляций и следят за своей информационной гигиеной, следовательно сейчас легко попасть в капканы фейка, что распространяется за деньги с целью, о которой вы можете даже не догадываться", - пишет он.

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Лиев отмечает, что в соцсетях не впервые поднимают вопрос его якобы сепаратистских взглядов.

"Тема, которую я сейчас подробно объясняю, появлялась в СМИ трижды: во время выборов в 2014 году, второй - когда с канала UA: Первый убрали программу народного депутата Украины Деркача, а третья волна выливается сейчас, когда выборы "на носу", - отмечает Лиев.

Он также отметил, что вся его "семья всю жизнь у дома, в школе и в детском саду, когда жила в Симферополе, говорила на украинском и продолжает говорить на украинском здесь, в Киеве. Это наш выбор".

"Поэтому хочу обратиться ко всем, кто меряется патриотизмом по месту рождения. Украинец - не тот, кто родился в Украине. Украинец тот, у кого дети украинцы, тот, кто сознательно выбрал Украину", - пишет Лиев.