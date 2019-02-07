ВСК по убийству Гандзюк раздражает правоохранительные органы своей работой, - Борислав Береза о критике следственной комиссии Луценко

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в комментарии парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

"Если он может это обосновать, то я хотел бы услышать, но он не общается с комиссией. Это его персональная точка зрения, которую он не может обосновать", - сказал нардеп.

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Береза напомнил, что Генпрокурор заявил, что следствие знает кто убийца и заказчик в начале декабря, а "сегодня на дворе уже февраль, а мы до сих пор ничего так и не услышали".

"Думаю, что это большее зло. Вы видите, что комиссия сейчас не делает никаких заявлений, а просто работает. Больше того, мы видим, как мы раздражаем представителей правоохранительных органов своей работой, а не заявлениями. И это самое интересное. В данный момент собираются подписи всех членов комиссии под постановлением о продлении работы комиссии", - объяснил нардеп.

Береза считает крайне важным, чтобы отчет комиссии и продление работы ВСК состоялись сегодня, так как завтра может не набраться голосов для принятия решения.

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Накануне, Генпрокурор Юрий Луценко, отчитываясь о своей работе на комитете ВР по вопросам по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос Мустафы Найема заявил, что считает деятельность ВСК такой, которая не содействует следствию.

"Прошу передать всем членам вашей комиссии, что объявление на свое рассуждение кого-то то виновным в смерти является не только моральным грехом, но и уголовным нарушением. Я призываю прекратить уничтожать людей только потому, что вам хочется заниматься политической деятельностью. Вообще все по любым нарушениям должна назначаться только после завершения досудебного следствия", - заявил Луценко.

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнили, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.