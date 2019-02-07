Трибуна Рады будет разблокирована. Ляшко и Порошенко уже нашли компромисс, - Березюк

Об этом он заявил в кулуарах Верховной Рады в комментарии, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Президент Петр Порошенко сегодня, вероятно, будет присутствовать в зале ВР.

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"Это не секрет. Он победитель. Он эту декларацию (изменения в Конституцию по курсу на ЕС и НАТО. - Ред.) внес. Уже внесли штандарт. В зале он точно будет. Трибуна будет разблокирована. Это просто возня, которая говорит о важности вопроса. … Найдут компромисс. Они уже его нашли. Это артисты (блокирующие трибуну представители фракции РПЛ. – Ред.), которые прекрасно играют представление по защите олигархата", - заявил Березюк.

Он считает предложения Порошенко по закреплению курса на ЕС и НАТО Конституции предвыборным пиаром, потому что никаких действий по приближению к НАТО не совершается. В частности, выступая с трибуны ВР, он заявил, что сами генералы НАТО говорят, что "в Украину легче зайти российской армии, чем армии стран НАТО – из-за бюрократии".

Вместе с тем, Березюк выразил уверенность, что сегодня изменения в Конституцию будут приняты.

Напомним, народные депутаты фракции Радикальной партии со вторника блокировали трибуну ВР.