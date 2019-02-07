"Укрзализныця" сократит периодичность курсирования еще двух поездов в Россию

Об этом сообщает пресс-служба общества, передает Цензор.НЕТ.

"Еще один поезд в Российскую Федерацию изменит периодичность курсирования. С 31 марта двугруппный поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо каждый день", - говорится в сообщении.

Также с 25 февраля будет уменьшена периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" сокращает периодичность курсирования поездов в РФ из-за стремительного падения спроса

"Оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами", - говорится в сообщении.

Ранее, с 5 февраля, Укрзализныця уменьшила периодичность курсирования поездов № 24/23 Одесса - Москва и № 56/55 Хмельницкий - Москва с группой вагонов Москва - Жмеринка.