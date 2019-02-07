Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

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Согласно принятым изменениям, в преамбуле Конституции будут слова о "необратимости европейского и евроатлантического курса Украины".

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Кроме того, к полномочиям ВР добавится "реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также в Конституции будет указано, что "Президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Вместе с тем, в полномочиях Кабмина будет указано: "Обеспечивает реализацию стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора".

Также из переходных положений Конституции исключается норма о том, что "использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой".