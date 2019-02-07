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07.02.19 11:57

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему. ФОТОрепортаж

7 февраля Агентство по розыску и менеджменту активов передало временному управляющему элитную 240-метровую квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве. Эксперты оценили это имущество экс-президента в 36 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Transparency International Украина.

Как стало известно, ранее в этом доме проживала Полежай, гражданская жена Януковича.

"5 лет" сомнительное "имущество Януковича стояло и не приносило ничего государству. Наконец благодаря созданию и полноценному функционированию АРМА мы увидим реальные доходы. До конца февраля продолжается конкурс на управляющего Межигорья. Надеемся, что со временем и этот объект станет прибыльным", - отметила юридический советник ТI Украина Екатерина Рыженко.

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 01

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Напомним, в 2015 году в рамках уголовного производства относительно Януковича и его окружения был наложен арест на резиденцию Межигорье и другие активы, связанные с ООО "Танталит". Позже дело было направлено по подследственности в Национальное антикоррупционного бюро, а имущество благодаря ряду ходатайств прокуроров были переданы в АРМА.

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 02

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 03

Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 04
Квартиру Януковича на Оболонской набережной в Киеве стоимостью 36 млн грн передали временному управляющему 05
Фото: сайт Transparency International Украина

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