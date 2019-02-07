В деле об отравлении Скрипалей всплыл третий участник - агент Федотов, - The Telegraph

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

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По информации издания, некий офицер под вымышленным именем Сергей Федотов прибыл в Великобританию одновременно с Петровым и Бошировым и должен был вместе с ними вернуться в Москву. Однако перед вылетом он отменил свою регистрацию на рейс.

"Федотов" прибыл в Британию в тот же день, что и "солсберийские туристы". Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов "Петрова" и "Боширова". Примечательно, что "Федотова" нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери - вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Вероятно, отмечает The Telegraph, Федотов оставался в стране еще как минимум несколько дней после отравления бывшего полковника ГРУ.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.