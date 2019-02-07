Кабмин определил дату завершения полномочий руководства "Нафтогаза" - 22 марта 2019 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее распоряжение от 16 января опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер" в четверг.

"… определить срок полномочий правления, в том числе его главы, первого заместителя и заместителя, до 22 марта 2019 года", – отмечено в тексте распоряжения.

Как сообщалось, правительство заявило о намерении пересмотреть в сторону сокращения "космические" заработные платы руководителей государственных компаний, в том числе и НАК "Нафтогаз Украины". В свою очередь глава компании Андрей Коболев заявил, что размер его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

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Также сообщалось, что Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании. Позже набсовет вынес на обсуждение правительства новый контракт с главой НАК.

Как сообщалось, в конце мая 2018 года набсовет "Нафтогаза" по итогам двух арбитражных споров на поставку и транзит газа между "Газпромом" и "Нафтогазм" (в результате которых российская компания была обязана доплатить НАК $2,56 млрд) решил премировать 41 сотрудника компании на общую сумму $46,3 млн, или 1% суммы штрафа, за вклад в победу по итогам тяжбы с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. Такое решение наблюдательного совета "Нафтогаза" вызвало критику со стороны многих политических деятелей, которые потребовали его отмены.