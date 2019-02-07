Сотрудничество между Украиной и США будет развиваться еще интенсивнее, - нардеп Унгурян встретился с "голосом Украины в Конгрессе США" Тимом Уолбергом. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
По словам руководителя украинской делегации, народного депутата Павла Унгуряна, Тим Уолберг является "голосом" Украины в Конгрессе США: неоднократно обращался к Президенту США и инициировал принятие резолюции о предоставлении военной поддержки Украины для защиты суверенитета и территориальной целостности украинского государства.
Унгурян поблагодарил за поддержку и содействие Украине.
Также он выразил надежду, что дружба и сотрудничество между Америкой и Украиной будет развиваться еще интенсивнее.
Напомним, 5 февраля 2019 г. состоялась встреча руководителя украинской группы, народного депутата Украины Павла Унгуряна с министром энергетики США Риком Перри.