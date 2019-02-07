Московский суд отказал четверым украинским морякам в обжаловании ареста, - Полозов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook координатор команды адвокатов Николай Полозов.

"Апелляционная инстанция Московского городского суда рассмотрела жалобы защиты в отношении первой четверки военнопленных моряков: Владимир Терещенко; Сергей Попов; Богдан Головаш; Андрей Шевченко. По ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме. Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения", - написал Полозов.

Он уточнил, что военнопленных доставили в суд на заседание.

"Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена - необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", - отметил адвокат.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.