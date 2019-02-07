Продавая свой голос, избиратели рискуют потерять недвижимое имущество, - МВД предупредило об агитаторах-мошенниках

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД, информирует Цензор.НЕТ.

"Соглашаясь продать свой голос на выборах, гражданин может потерять свое право свободного волеизъявления, а также недвижимое имущество (квартиру, дом, земельный участок)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что под видом агитаторов от любого из кандидатов мошенники могут предлагать вознаграждение за голос в пользу этого кандидата. А для "гарантии" голосования в пользу этого кандидата могут требовать персональные данные - ФИО, серию, номер паспорта и номер идентификационного кода. Также могут просить копии паспорта и идентификационного кода и/или поставить свою подпись под каким-то документом.

"Завладев персональными данными мошенники могут переоформить недвижимость на третьих лиц", - предупреждают в МВД и просят ни при каких обстоятельствах не сообщать свои персональные данные, не передавать копии документов и не подписывать никаких договоров, заявлений и т.д. посторонним лицам, а также вызвать полицию.