ГБР начало расследование относительно выплаты нардепам средств на аренду жилья

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте Верховной Рады. В то же время, по данным следствия отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в г. Киеве, или в 30 км от него", - сказано в сообщении.

Отмечается, Аппарат Верховной Рады Украины обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам Аппарата. Кроме того, Аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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"Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц Аппарата Верховной Рады Украины усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам )", - сообщили в ведомстве.

В то же время, в ГБР обратили внимание на то, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является работником Аппарата Верховной Рады и не фигурирует в уголовном производстве ГБР.