Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Так, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.



Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА, отметила Максимец. Его планируют подать в пятницу, 8 февраля.

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