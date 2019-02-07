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07.02.19 13:55

Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

Юридические владельцы конгрессно-выставочного центра "Парковый", расположенного на Парковой дороге в Киеве, с помощью судебных решений пытаются устранить от управления этим имуществом Нацагентство Украины по вопросам выявления, розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и КП "Центр организации дорожного движения".

Прокуратура Киева готовит новое ходатайство об аресте вертолетной площадки Януковича и передаче ее в управление АРМА, - Максимец

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

Так, Хозяйственный суд Киева 24 января 2019 по иску "Амадеус Ко" вынес решение, которым запретил АРМА и КП "Центр организации дорожного движения", выбранному управляющим этого имущества по результатам открытого конкурса, совершать любые действия по управлению этим имуществом.

Кроме того, 6 февраля 2019 Голосеевский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвоката "Амадеус Ко" и обязал АРМА вернуть указанный объект недвижимости в пользование юридическому владельцу. При этом меры обеспечения в виде ареста имущества с запретом отчуждения суд не отменил.

Не соглашаясь с принятыми решениями, столичная прокуратура готовит новое ходатайство об аресте этого имущества и передаче его в управление АРМА, отметила Максимец. Его планируют подать в пятницу, 8 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АРМА обратилось в НАБУ в связи с решением суда по вертолетной площадке Януковича, - начальник юруправления Нацагентства Потемкин

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