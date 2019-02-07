Конституционный суд признал законным переименование Кировоградской области в Кропивницкую

Об этом сообщил в парламенте спикер Андрей Парубий, передает Цензор.НЕТ.

Он поздравил депутатов с позитивным решениям и зачитал его текст.

Таким образом Конституционный суд признал закон законопроект № 8380 о переименовании Кировоградской области на Кропивницкую таким, что не нарушает статьи 157 и 158 Конституции.

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Далее Рада должна утвердить изменения в Конституции голосования за законопроект 226 голосами в первом чтении и 300 - на следующей сессии во втором.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 20 ноября Верховная Рада переименовала Кировоградский район в Кропивницкий.

6 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что голосование о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей откладывается из-за нехватки голосов.