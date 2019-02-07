АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения тарифов в Харьковском метро

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный сайт АМКУ.

В сообщении отмечается, что АМКУ проверит экономическую обоснованность повышения цены за проезд в метро.

"С целью проверки экономического обоснования установления новой стоимости проезда, территориальным отделением начато исследование соблюдения порядка при определении тарифа услуги по перевозке пассажиров метрополитеном, которую предоставляет КП "Харьковский метрополитен", в размере 8 грн за одну пассажироперевозку", - сообщает АМКУ.

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Антимонопольный комитет напомнил, что цена на проезд была повышена 6 февраля этого года.

"6 февраля 2019 на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета принято решение "Об установлении тарифа на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном". Согласно решению, стоимость проезда в Харьковском метрополитене увеличена с 5 грн. до 8 грн. за одну поездку. Харьковским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проект вышеуказанного решения не соглашался, поскольку согласно действующему законодательству согласованию подлежит установление порядка определения тарифов для объектов антимонопольного регулирования, а не сам тариф на услугу по перевозке пассажиров метрополитеном", - заключает АМКУ.

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