9 тыс. евро премии "Слідства.Інфо" 4 года без ведома журналистов были у руководителя проекта Гнапа: кандидат в президенты обещает вернуть средства

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка "Слідство.Інфо" Анна Бабинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У нас в "Слідство.Інфо" произошла досадная ситуация и лучше, чтобы рассказала об этом я. Точнее, произошла она давно, но обнаружили мы это только сейчас. И связана она с деньгами. Почти четыре года назад наше агентство получило премию "Свободная пресса Восточной Европы-2015", денежный приз составил 15 тысяч евро. Тогдашний руководитель "Слідство.Інфо" Дмитрий Гнап от имени команды публично заявил, что эти деньги будут потрачены на помощь армии. На днях ко мне обратились коллеги из другого медиа с вопросом о судьбе этих денег. Все это время я была уверена, что приз действительно ушел в армию. Начали разбираться. Выяснилось, что премия была перечислена на банковский счет Дмитрия (возможно, потому, что счета ОО "Слідство.Інфо" были открыты лишь в декабре 2015-го, а премия поступила где-то за полгода до этого)", - сообщила журналист.

"По словам Димы, 2000 евро действительно были переданы на помощь армии, 3900 евро пошли на оперативные расходы организации (были дыры в финансировании) и 9100 евро до сих пор находятся в банковской ячейке Дмитрия. В ближайшие дни он перечислит их как благотворительный взнос на счет ОО "Слідство.Інфо" - туда, где они, собственно, должны быть. И мы с командой решим, как лучше всего потратить эти деньги. Любые предложения приветствуются – пишите мне или на страничку "Слідство.Інфо", - отметила Бабинец.

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"Я считаю необходимым заявить об этом, поскольку понимаю деликатность ситуации. Учитывая, что Дмитрий теперь является политиком, его журналистские обещания могут приравнивать к политическим. И это может навредить "Слідство.Інфо" - организации, которую я когда-то создавала и сейчас развиваю. Семь месяцев назад Дмитрий оставил "Слідство.Інфо" и подался в политику. Мы сознательно отстраняемся от политической деятельности Дмитрия, поскольку любое, даже минимальное политическое влияние нарушает стандарты профессиональной журналистики. А мы эти профессиональные стандарты уважаем больше всего", - подчеркнула журналист.

"UPD. Меня спрашивают "почему именно сейчас?". Ответ прост - все, что написано в посте, я узнала в течение последних двух дней. Узнала - написала. Это не наше личное дело с Дмитрием, чтобы решить его один-на-один. Премию получала вся команда, и у этих людей есть справедливые вопросы. Эта история все равно выплыла бы в публичную плоскость и неизвестно в каком свете. Считаю ответственным заявить о ней от своего имени как о факте, без громких оценок и теорий заговоров. UPD 2. И бывшие члены команды "Слідства", и другие люди, мнение которых важно для меня, пишут, что эти деньги следует перечислить на нужды армии. Как только они попадут на счета "Слідства.Інфо", мы отправим их на армию. Продолжайте сбрасывать предложения", - резюмировала Бабинец

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Кандидат в президенты Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook также прокомменитировал скандал с премией.

"Меня спрашивают про журналистскую премию, которую мы получили в 2015 году. Ее общая сумма составила 15 тыс.евро. Потратили ее так: 1) 2 тыс. евро Елена Козяченко передала роте разведчиков, которые стояли под Артемовском. Затем они помогли снять крутое расследование о контрабанде на Донбассе. 2) 3917 евро пришлось потратить на текущие расходы проекта. Это произошло когда Роман Скрыпин как председатель "Громадського" в 2016 году на несколько месяцев заблокировал нам счета со средствами проекта. Угу, пришлось часть средств проесть. Чтобы не умереть с голоду. И чтобы выход программы не остановился. 3) Остаток в 9087 евро закину сегодня или завтра на счет Слідства. И пусть команда сама решает, как ими распорядиться. Платежка будет здесь. Так договорились с Анной Бабинец", - заверил Гнап.

Отметим, что в декларации Гнапа за 2017 год, эти средства не указаны.

Гнапа выдвинула партия "Сила людей". Для регистрации президентом было собрано около 3 млн грн при необходимых 2,5 млн грн.

Гнап объявил об уходе в политику 25 июня 2018 года. С 2013 года он возглавлял проект "Громадського" "Слідство.Інфо". Автор и соавтор ряда резонансных расследований, среди которых – фильмы об офшорах президента Петра Порошенко и гибели журналиста Павла Шеремета.

20 января 2019 года партия "Сила людей" выдвинула Гнапа кандидатом в президенты. В этот день он начал сбор средств для залога в 2,5 млн грн.

Выборы президента в Украине назначены на 31 марта 2019 года. Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.



