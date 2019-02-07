Нацсовет оштрафовал NewsOne на 96,5 тысяч гривен за "язык вражды"

Решение опубликовано на сайте Нацсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Причина штрафа – то, что в эфире "ООО Новини 24 години", пользующегося логотипом NewsOne, 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года обнаружили "призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти ".

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"В частности, язык вражды был зафиксирован в выступлениях гостей и ведущих программ NewsOne Лукаш, В. Пиховшека, Р. Коцабы, Е. Червоненко, А. Лесика, М. Добкина, Д. Спивака", - отметили в Нацсовете.

Кроме того, в Национальный совет поступило письмо Службы безопасности Украины с информацией о распространении в указанные дни в программах телеканала высказываний, содержащих признаки скрытого призыва к агрессивным действиям и программирования агрессивного поведения зрителей.

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Речь идет о таких клише российской пропаганды, как "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия", "Россия защищает свои интересы", "мир не признает Россию агрессором" и других. По мнению СБУ, приведенному в сообщении, эти клише в контексте, направленном на инспирацию деструктивных настроений в украинском обществе, производят формирование искаженного представления о событиях в Украине, прежде всего связанных с российской агрессией.

Согласно решению Национального совета, канал должен привести свою деятельность в соответствие с требованиями украинского законодательства в течение двух недель, иначе ему грозят новые санкции.

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Представителей NewsOne на заседании не было, хотя, как подчеркнули в Нацсовете, именно по их просьбе рассмотрение этого вопроса запланировали на 7 февраля.