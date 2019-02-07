США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство

Об этом говорится в сообщении посольства в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - отмечает посольство.







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Напомним, 7 февраля Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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