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07.02.19 16:14

США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство

Посольство США в Украине приветствует закрепление в Конституции Украины курса на членство в НАТО и Европейском Союзе. Оно также заявляет о своей поддержке украинских стремлений.

США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство

Об этом говорится в сообщении посольства в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Поздравляем народ Украины с сегодняшним голосованием в Раде, которое решительно утверждает членство в НАТО как стратегический приоритет Украины. Соединенные Штаты и в дальнейшем будут поддерживать стремление Украины вступить в НАТО и надеются однажды приветствовать Украину в Альянсе", - отмечает посольство.

США поддерживают евроатлантические устремления Украины, - посольство 01

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Напомним, 7 февраля Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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