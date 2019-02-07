Собираюсь добавить в портфель гривневые ОВГЗ и ожидаю доход в районе 20-30% за счет снижения ставок и укрепления гривни, - экономист Сульжик

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-банкир JP Morgan и Deutsche Bank, финансист, советник Центра экономической стратегии Роман Сульжик, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Сегодня удивительный день, я бы даже сказал переломный в современной экономической истории Украины.



Во первых, вступил в действие новый закон о валюте, и очень порадовало что НБУ приурочил к этой дате снятие части ограничений, понизив обязательную продажу до 30% c 50%. Во вторых, парламент закрепил в конституции страны курс на ЕС и НАТО - это огромная победа, еще один кирпич в фундамент построения здесь здоровой, открытой экономики.

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Напишу свои мысли, как для меня Украина сейчас выглядит с точки зрения трейдера, как бы я писал своему руководству в JP Morgan или Deutsche.



- При текущих локальных ставках и позитивной мировой конъюнктуре, сбалансированный курс гривни сейчас в районе 22-23 за доллар

- НБУ опять совершает ошибку, давая гривне быстро укрепляться, мало накапливая резервы - им не стоит давать гривне укрепляться выше 26 за доллар до того, как их резервы не будут хотя бы 30 миллиардов долларов

- Лучше держать гривню недооцененной и использовать это для того, чтобы полностью отменить обязательную продажу и разрешить свободную покупку валюты - это гораздо полезнее для экономики, иметь курс 26-27 при полной свободе, чем 24-25 при ограничениях

- Я ожидаю что НБУ перейдут к активному снижению локальных ставок после выборов, и мы закончим 2019 год со ставками в районе 14-15%

- Гривневые ОВГЗ будут одним из самых лучших в мире fixed income инструментов в этом году - если НБУ не будет давать гривне слишком быстро укрепляться и если на выборах не произойдет негативный сценарий

- Рынок сейчас закладывает в цену госдолга негативный сценарий на выборах - приход к власти кого-то, кто собирается выйти из программы МВФ или объявить дефолт по долгам

- Если негативного сценария не будет, рынок отреагирует мгновенно и долларовые обязательства сделают ралли на 100-150 базовых пунктов и гривневые на 200-300

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налог на выведенный капитал крайне неудобен тем, кто выводит деньги из Украины, и именно поэтому встречает такое отчаянное сопротивление, - экономист Сульжик. ФОТО



Для себя, я собираюсь добавить в портфель гривневые ОВГЗ, самых длинных каких только смогу, и ожидаю по ним доход в долларовом эквиваленте в районе 20-30% в этом году, за счет снижения ставок и укрепления гривни.



Давно не испытывал такого оптимизма по поводу нашей страны. Надеюсь, НБУ не будет тупить и бояться и будет делать правильные вещи, воспользуется положительной обстановкой в мире, чтобы закрепить тут экономическую свободу, и уверен крупные портфельные инвесторы оценят это и зайдут сюда в объеме.



Только одержав победу на экономическом фронте, мы вернем себе временно контролируемые Россией территории и обеспечим достойный уровень жизни для людей. И мне кажется, это вполне реалистичный сценарий.



Слава Украине!"