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07.02.19 16:35

Пограничница за 1 тыс. долл. взятки сообщала контрабандистам на Закарпатье информацию о пограничных нарядах, - военная прокуратура. ФОТО

7 февраля правоохранителями задокументирован факт получения взятки военнослужащей отделения инспекторов пограничной службы "Солотвино" отдела пограничной службы "Тячев" Мукачевского пограничного отряда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Пограничница за 1 тыс. долл. взятки сообщала контрабандистам на Закарпатье информацию о пограничных нарядах, - военная прокуратура 01

Взятка в сумме 1040 долларов предназначалась за предоставление информации контрабандисту о времени и месте расположения пограничных нарядов для дальнейшего перемещения табачных изделий через государственную границу Украины.

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Вторая часть взятки в размере 680 долларов обнаружена и изъята во время проведения осмотра места происшествия. Взяточница задержана на основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК Украины.

Пограничница за 1 тыс. долл. взятки сообщала контрабандистам на Закарпатье информацию о пограничных нарядах, - военная прокуратура 02

В настоящее время проводится обыск по месту жительства пограничницы. Решаются вопросы сообщения о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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