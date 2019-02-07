Рада приняла закон о создании единой базы ветеранов

Нардепы проголосовали за этот законопроект со второй попытки, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Единый государственный реестр ветеранов войны - единственная государственная информационно-телекоммуникационная система, предназначенная для сбора, регистрации, накопления, хранения, защиты и обезличивания информации о ветеранах войны, лицах, имеющих особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, членах семей таких лиц и других лицах, на которых распространяется действие этого закона ", - отмечается в документе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о создании единой базы ветеранов зарегистрирован в Раде

Глава профильного комитета Рады Александр Третьяков, представлявший законопроект, отметил, что с одной стороны, в него будут включены все ветераны, что поможет в будущем учитывать их нужды. А с другой - позволит отфильтровать ненастоящих ветеранов, которые получили статус УБД, не воюя.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: НАПК запустило работу Реестра коррупционеров