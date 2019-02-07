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07.02.19 17:33

Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом проект постановления №10007 об обращении к лидерам государств НАТО, Североатлантического совета и Парламентской ассамблеи НАТО, национальным парламентам государств-членов альянса о предоставлении Украине плана действий по членству в НАТО.

Рада призывает НАТО предоставить Украине план действий по членству в альянсе

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проект проголосовали 243 нардепа.

В документе отмечается, что со времени Революции достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО претерпело глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.

"Верховная Рада (...) призывает лидеров государств-членов НАТО одобрить (на юбилейном саммите Альянса в Лондоне в декабре 2019 года) прогрессивное видение развития отношений с Украиной, что приведет к ее членству в Организации, и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, что составляет план действий по поводу членства Украины в НАТО", - говорится в тексте постановления.

Напомним, постановление об обращении Украины к западным партнерам с планом действий по членству в НАТО зарегестрировал "Народный фронт".

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Ранее Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

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