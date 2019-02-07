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07.02.19 17:53

Автоцистерна перевернулась и загорелась в Полтавской области. ФОТО

Авария произошла на трассе "Миргород–Большие Сорочинцы", огонь тушат три единицы техники.

Об этом сообщает ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Вблизи села Полывяное на автодороге сообщением Миргород–Большие Сорочинцы спасатели ликвидируют пожар в автоцистерне, которая в результате ДТП перевернулась и загорелась. Работают 3 единицы техники", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно о крупном пожаре на свалке бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района. Тушение пожара продолжалось около суток.

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Автоцистерна перевернулась и загорелась в Полтавской области 03

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