ЕС и НАТО о поправках в Конституцию Украины: Ожидаем выполнения Соглашения об ассоциации и реформ

Об этом со ссылкой на "Интерфакс-Украина" сообщает Цензор.НЕТ.

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"Каждое государство имеет суверенное право вносить изменения в свою Конституцию и определять свои стратегические цели. Как сказано в Соглашении об ассоциации Украина-ЕС, в Украине продвижение реформ и процесс сближения способствуют постепенной экономической интеграции и углублению политической ассоциации Украины с ЕС", - заявил пресс-секретарь ЕС.

При этом он напомнил, что именно эти положения были подтверждены на саммите 9 июля 2018 года. "С этой целью мы сосредоточены на полном выполнении Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеохватывающую зону свободной торговли с тем, чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые для максимальной выгоды обеих сторон", - подчеркнул пресс-секретарь.

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В свою очередь, представитель НАТО констатировал, что союзники признают стремление Украины вступить в Альянс, а солидарность НАТО с Украиной является "непоколебимой". "Мы приветствуем прогресс, достигнутый в осуществлении реформ, и призываем Украину продолжать путь реформ. Это крайне важно для процветания и мира в Украине, а также для стабильности во всем евроатлантическом регионе", - заявил он.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада одобрила изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.